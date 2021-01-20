بحضور رئيس تحرير موقع "صدى البلد".. إعلام القاهرة تعقد ويبينار عن خطورة الأخبار المزيفة.. اليوم

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم ويبينار أونلاين عبر منصة "زووم" حيث يناقش أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





يتحدث في الويبنار نخبة من قيادات الإعلام وهم الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات dmc، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" ووكيل نقابة الصحفيين، والدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ومحمد حلمي، مدير قناة cbc extra، والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة "الحياة"، ويوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون.





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جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بتنظيم هذه النقاشات بصفة دورية، وذلك في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية، كما يشارك فيه طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وأساتذة الكلية والباحثون.