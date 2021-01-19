10 آلاف شخص سجلوا خلال ساعة.. مستشار وزيرة الصحة يكشف تفاصيل حجز لقاح كورونا.. فيديو

قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،أن هناك متابعة يومية مع حالات العزل المنزلي ونقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم مؤكدا أن الوزارة قامت بعمل موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الذين يرغبون في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا .





واضاف ايسم صلاح خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،:هناك أولويات في تلقي لقاح فيروس كورونا ومن الفئات الأولى التي ستتلقى اللقا فرق الرعاية الصحية الاكثر عرضة للاصابة وهم نوعين نوع يتعامل مع مرضى فيروس كورونا بشكل مباشر ونوع لا يتعامل مع مرضى كورونا الا نادرا وعددهم 800 ألف شخص .





واوضح ايسم صلاح ،: الناس الأكثر تأثرا بأصابة بفيروس كورونا سيكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح وهم من يعانون من الامراض المزمنة او امراض المناعة وتم الانتهاء من جميع الأماكن الذي يتم تلقي التطعيم من خلالها في المحافظات . الأكثربفيروسالأولويةالأماكن



