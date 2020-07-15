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إتاحة خدمات الإسعاف من خلاله قريبًا.. أيسم صلاح: مليون و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:28 ص
أيسم صلاح
أيسم صلاح
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البهي عمرو
قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر ساهم فى توعية المواطنين، بشكل كبير بشأن فيروس كورونا، موضحًا أن هناك أعدادًا كبيرة مشتركة فى التطبيق.

وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك حوالى مليوناً و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر، لافتا إلى أن التطبيق سيكون المنصة الأولى لكل خدمات وزارة الصحة"، وهناك تحديثات عليه تتم بشكل مستمر.

وأشار مستشار وزير الصحة إلى أن المواطن عندما يُسجل فى البرنامج، يستطيع الحصول على كافة المعلومات، لافتا إلى أن التطبيقات لا تخدم مريض فيروس كورونا ولكن تخدم جميع المرضى فى أى استفسار.

وأعلن مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر  للمساعدة في الطوارئ وستكون هناك خدمة متاحة على الموبايل؛ للتعامل فى حالات الطوارئ والحوادث".

وأكد أن تطبيق صحة مصر سيقضي على السوق السوداء والمعلومات المغلوطة والشائعات، مضيفا:" إضافة  وظائف أخرى لتطبيق صحة مصر  قريبا":" تطبيق صحة مصر  أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن لوزارة الصحة، وعدد بلاغات الإصابة بكورونا تراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية".
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