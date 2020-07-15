إتاحة خدمات الإسعاف من خلاله قريبًا.. أيسم صلاح: مليون و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر

قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر ساهم فى توعية المواطنين، بشكل كبير بشأن فيروس كورونا ، موضحًا أن هناك أعدادًا كبيرة مشتركة فى التطبيق.





وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك حوالى مليوناً و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر، لافتا إلى أن التطبيق سيكون المنصة الأولى لكل خدمات وزارة الصحة" ، وهناك تحديثات عليه تتم بشكل مستمر.





وأشار مستشار وزير الصحة إلى أن المواطن عندما يُسجل فى البرنامج، يستطيع الحصول على كافة المعلومات، لافتا إلى أن التطبيقات لا تخدم مريض فيروس كورونا ولكن تخدم جميع المرضى فى أى استفسار.



