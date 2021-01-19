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رياضة

الاتحاد الدولي لليد يعلن نتائج فحوصات كورونا لمنتخبات المونديال

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:09 م
صدى البلد
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محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحوصات كورونا لمنتخبات المونديال.

كما أكد في بيان رسمي، أنه تم تسجبل بعض الحالات الإيجابية يومي السبت والأحد الماضيين، بالإضافة إلى الحالة الدنماركية، والتي تم الإبلاغ عنها أمس الاثنين، وتم إضافة حالة إيجابية أخرى اليوم وهو طبيب فريق السويد.

وأشار البيان إلى أنه تم عزل الحالات المؤكدة على الفور، وفقا لخطة الوقاية الطبية من فيروس كورونا، وتحولت فحوصاتهم إلى سلبية.


وزاد: "نتيجة لذلك في نهاية الجولة التمهيدية عادت جميع الاختبارات سلبية، والخطر الرئيسي لحدوث الحالات الإيجابية كان عند الوصول لدخول الفرق لنظام الفقاعة".

ويأمل الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن تشهد بطولة العالم في الفترة المتبقية حدثا خاليًا من فيروس كورونا.

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