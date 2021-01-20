ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 ص
مزرعة الرطمة للاسماك
مزرعة الرطمة للاسماك
Advertisements
زينب الزغبي
تعد مزرعة الرطمة بمحافظة دمياط، من أهم وأشهر مزارع الأسماك بدمياط، تقع على مساحة إجمالية 1856 فدانًا، من أهم المزارع السمكية والتى تتبع إدارياً وإشرافياً محافظة دمياط ، وتضم 5 أحواض للاستزراع السمكى.وتضم 1000 فدان لاستزراع السمكى وتنتج المزرعة أنواعاً مختلفة من الأسماك.

ومزرعه الرطمة" تنتج أنواعاً مختلفة من الدنيس والجران والطوبار وسمك القاروس والسمك البورى والجمبرى بل تنتج أفضل وأجود أنواع الأسماك وأسعارها أقل من أسعار باقي المزارع السمكية وانتاجها يتم بيعه فوراً نظراً لجودته.

وتحرص محافظة دمياط على تطوير المزرعه وتأمينها وذلك لحماية إنتاجها من الأسماك وزيادة إيراداتها المالية بعد إجراء عملية التطوير الشاملة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لها.

وقد زارت محافظ دمياط برفقتها مزرعه الرطمة  للبدء الفعلى لتطوير المزرعة السمكية والتى تعد أحد المشروعات التابعة لمحافظة دمياط ووجهت المحافظ تعليماتها إلى كافة الجهات المعنية بتقديم تقارير مفصلة عن إيرادات المزرعة ومعدل الإنتاج السنوى وكذا بيان شامل بعدد العمالة والمعدات بالإضافة إلى تحديد جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التطوير، وذلك لوضع خطة محددة لتعظيم الفائدة منها وزيادة الإنتاجية فضلا عن وضع منظومة تأمينية محكمة، على أن تتم أعمال رفع الكفاءة عبر مراحل، وذلك بعد تحديد متطلبات التطوير.

من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأنه تم  الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

وأضافت عوض، أنه سيتم بالفعل البدء في الخطوات الخاصة  بأعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدانًا وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى وذلك وفقًا لعدة معايير واشتراطات محددة.

كما استعرضت محافظ دمياط، مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء فى عمليات التطوير عبر عدة مراحل.. 

ونوهت الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها.

اقرأ أيضاً:

مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد
مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد
مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد
مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد
مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور

غدًا.. ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط حول مواجهة الشائعات وتزييف الوعي

الزراعة: افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين ستكون بصورة نموذجية

بنظام تدوير المياه.. شاب ينشئ مزرعة سمكية متكاملة فى كفر الشيخ.. صور

مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا فى الاستزراع السمكي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

تزامنا مع تمديد الإغلاق وتشديد القيود.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ ألمانيا

قبل ساعات من مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

دعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة.. أمين الفتوى يكشف عنه

عادات شائعة تسبب زيادة وزنك.. تعرفى عليها

مازن يحيى: ليس لنا علاقة بإيقاف الشناوي.. ولجنة الانضباط تمارس عملها داخل الاتحاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور