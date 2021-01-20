مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد

من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





وأضافت عوض، أنه سيتم بالفعل البدء في الخطوات الخاصة بأعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدانًا وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى وذلك وفقًا لعدة معايير واشتراطات محددة.





كما استعرضت محافظ دمياط، مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء فى عمليات التطوير عبر عدة مراحل..





ونوهت الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها.





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