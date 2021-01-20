مزرعة الرطمة.. إنتاج أفضل أنواع الأسماك في دمياط.. شاهد

تعد مزرعة الرطمة بمحافظة دمياط، من أهم وأشهر مزارع الأسماك بدمياط، تقع على مساحة إجمالية 1856 فدانًا، من أهم المزارع السمكية والتى تتبع إدارياً وإشرافياً محافظة دمياط ، وتضم 5 أحواض للاستزراع السمكى.وتضم 1000 فدان لاستزراع السمكى وتنتج المزرعة أنواعاً مختلفة من الأسماك.
ومزرعه الرطمة" تنتج أنواعاً مختلفة من الدنيس والجران والطوبار وسمك القاروس والسمك البورى والجمبرى بل تنتج أفضل وأجود أنواع الأسماك وأسعارها أقل من أسعار باقي المزارع السمكية وانتاجها يتم بيعه فوراً نظراً لجودته.
وتحرص محافظة دمياط على تطوير المزرعه وتأمينها وذلك لحماية إنتاجها من الأسماك وزيادة إيراداتها المالية بعد إجراء عملية التطوير الشاملة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لها.
وقد زارت محافظ دمياط برفقتها مزرعه الرطمة للبدء الفعلى لتطوير المزرعة السمكية والتى تعد أحد المشروعات التابعة لمحافظة دمياط ووجهت المحافظ تعليماتها إلى كافة الجهات المعنية بتقديم تقارير مفصلة عن إيرادات المزرعة ومعدل الإنتاج السنوى وكذا بيان شامل بعدد العمالة والمعدات بالإضافة إلى تحديد جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التطوير، وذلك لوضع خطة محددة لتعظيم الفائدة منها وزيادة الإنتاجية فضلا عن وضع منظومة تأمينية محكمة، على أن تتم أعمال رفع الكفاءة عبر مراحل، وذلك بعد تحديد متطلبات التطوير.
من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأضافت عوض، أنه سيتم بالفعل البدء في الخطوات الخاصة بأعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدانًا وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى وذلك وفقًا لعدة معايير واشتراطات محددة.
كما استعرضت محافظ دمياط، مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء فى عمليات التطوير عبر عدة مراحل..
ونوهت الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها.
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