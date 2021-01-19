مونديال اليد .. بولندا تهزم البرازيل 13/11 فى الشوط الأول

حسم منتخب بولندا نتيجة الشوط الاول فى مواجهة منتخب البرازيل بنتيجة 13/11 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.





ويتصارع كل من البرازيل وبولندا على المركزين الثاني والثالث فى المجموعة بعد ضمان التأهل الى الدور الرئيسي مع منتخب اسبانيا متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط وخروج المنتخب التونسي من الحسابات بعد تزيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة





جاء الشوط الاول حماسيا بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط

ويتساوي المنتخبين فى عدد النقاط قبل المباراة برصيد نقطتين ويتفوق المنتخب البرازيلي فى عدد الاهداف المسجلة حيث له قبل اللقاء 61 هدف وعليه 61 هدف بينما احرز منتخب بولندا 56 هدف وعليه 55 هدف .





وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.



