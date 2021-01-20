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حوادث

مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:01 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبدالحليم
لقي طالب مصرعه، وأصيب أثنين آخرين، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة بخارية، كانوا يستقلونها، أمام قرية "الدوالطة" بطريق "بني سويف الفيوم" القديم.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانوا يستقلونها، أمام قرية "الدوالطة" بطريق "بني سويف الفيوم" بدائرة مركز بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عبد الرحمن ابو بكر شعبان" 17 سنة، طالب، وإصابة كلًا من: "عمر خلف مراد" 16 سنة، طالب، بإشتباه كسر القدم اليمنىـ،  و"دياب رمضان عبد الستار" 15 سنة، طالب، مصابًا بإشتباه نزيف داخلى بالمخ، يقيمان قرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والغعرض على النيابة العامة، لإستصدار تصريح دفن جثة المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.
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