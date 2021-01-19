برلمانية: لا توجد حلول لمشكلة الزيادة السكانية حتى الآن

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة أمس كان مليئا بالإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة قصيرة والتي ساهمت في تغيير صورة مصر بشكل جذري امام العالم أجمع على حد وصفها، قائلة:"لأول مرة يبقى عندنا طفرة اقتصادية وطفرة في مختلف المجالات شعر بها المواطن البسيط ودا يرجع لأن الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمين ببناء المواطن".





وأشارت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إلى أن بيان الحكومة قد أغفل المشكلة السكانية ولم يضع أي حلول لها أو يوضح خطة الحكومة لمواجهتها وحلها، قائلة:"المشكلة السكانية من أخطر الظواهر اللي بتهدد وتعرقل التنمية ودا لأن المشكلة السكانية هتأكل التنمية ولازم نلاقي حلول جذرية ليها".





وأضافت عضو مجلس النواب، أن حل المشكلة السكانية يتم في حالة جعل معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، مشيرة إلى أن ذلك من المستحيل في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد علاوة على وجود 65% من سكان مصر من فئة الشباب.





وتابعت:"مصر دولة أغلبية سكانها شباب يعني من المتوقع أن المشكلة السكانية تتفاقم وهنا المقصود بالمشكلة السكانية كل ما له علاقة بالسكان مش بس عددهم"، لافتة إلى ضرورة العمل على دراسة خصائص السكان في مصر وعمل بحث كامل لطرق حل المشكلة السكانية بحيث تتماشى مع خطة التنمية.





يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، قد شهدت إلقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بيان الحكومة عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة حسبما أكد جدول الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن جلسة اليوم.



