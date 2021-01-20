سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

أكدت منى ذو الفقار، نجلة الفنان الطبير صلاح ذو الفقار، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان يعمل مشرفًا في السجن الذى كان يتواجد فيه محمد أنور السادات خلال فترة اعتقاله الأخيرة، خلال فترة الأربعينيات.
وأضافت "ذو الفقار" خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر "فضائية أون" أن والدها الفنان الكبير صلاح ذو الفقار لم يقم بتهريب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقت اعتقاله لكنه صادف أنه كان الضابط المسئول عن العنبر.
وتابعت نجلة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار: "والدي كان هو المشرف على المعتقل الذي يتواجد فيه السادات" مؤكدة أن والدها في هذه الفترة تعامل مع الرئيس الراحل أنور السادات برفق وإنسانية.
وأشارت "ذو الفقار" إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أكد ذلك أكثر من مرة خلال استضافته بالفضائيات على الهواء، إضافة إلى ابنته رقية السادات.