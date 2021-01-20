ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:28 ص
الفنان صلاح ذو الفقار
الفنان صلاح ذو الفقار
Advertisements
محمود محسن
أكدت منى ذو الفقار، نجلة الفنان الطبير صلاح ذو الفقار، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان يعمل مشرفًا في السجن الذى كان يتواجد فيه محمد أنور السادات خلال فترة اعتقاله الأخيرة، خلال فترة الأربعينيات.

وأضافت "ذو الفقار" خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر "فضائية أون" أن والدها الفنان الكبير صلاح ذو الفقار لم يقم بتهريب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقت اعتقاله لكنه صادف أنه كان الضابط المسئول عن العنبر.

وتابعت نجلة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار: "والدي كان هو المشرف على المعتقل الذي يتواجد فيه السادات" مؤكدة أن والدها في هذه الفترة تعامل مع الرئيس الراحل أنور السادات برفق وإنسانية.

وأشارت "ذو الفقار" إلى أن  الرئيس الراحل محمد أنور السادات أكد ذلك أكثر من مرة خلال استضافته بالفضائيات على الهواء، إضافة إلى ابنته رقية السادات.  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكايات من زمن فات.. كواليس تهريب صلاح ذو الفقار لـ السادات ومشاركته في ملحمة عيد الشرطة

اليوم.. فى ذكرى ميلاده.. حكاية الرئيس السادات بطل الحرب والسلام.. فيديو

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته

أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

في ذكرى ميلاده.. صباح البلد يعرض تقريرا عن حياة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار

ترشيحاتنا

حكم الصلاة في القطار والطائرة والسفينة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

القدر الكافي للقراءة في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنه.. فيديو

بعد أن قدم اعتذارًا مكتوبًا.. برلماني يعاود هجومه على الفن والفنانين

دعاء لحفظ النفس من كل مكروه بـ 8 كلمات نبوية

تعليق ناري من تامر أمين بعد انفراد الزمالك بقمة الدوري.. فيديو

ابنة ترامب تستغل آخر ليلة له في البيت الأبيض وتعلن خطوبتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها