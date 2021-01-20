سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

أكدت منى ذو الفقار، نجلة الفنان الطبير صلاح ذو الفقار، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان يعمل مشرفًا في السجن الذى كان يتواجد فيه محمد أنور السادات خلال فترة اعتقاله الأخيرة، خلال فترة الأربعينيات .





وأضافت "ذو الفقار" خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر "فضائية أون" أن والدها الفنان الكبير صلاح ذو الفقار لم يقم بتهريب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقت اعتقاله لكنه صادف أنه كان الضابط المسئول عن العنبر.





وتابعت نجلة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار: "والدي كان هو المشرف على المعتقل الذي يتواجد فيه السادات" مؤكدة أن والدها في هذه الفترة تعامل مع الرئيس الراحل أنور السادات برفق وإنسانية.



