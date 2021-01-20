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رياضة

مازن يحيى: ليس لنا علاقة بإيقاف الشناوي.. ولجنة الانضباط تمارس عملها داخل الاتحاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:56 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي
قال المستشار مازن يحيي نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن دور اللجنة ما زال مستمرا في ممارسة في وجود اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد.
وأضاف مازن يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي لم يصدر من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: "لجنة الانضباط تمارس عملها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة مباشرة دون تدخل من أحد أعضاء اللجنة الثلاثية".

وتقدم مسئولو النادى الأهلي، بالتماس خاص إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بعد إيقافه لمدة 4 مباريات؛ بناءً على تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلى الأخيرة.

وطلب مسئولو النادى الأهلى رسميًا، فى المذكرة الرسمية التى تم إرسالها إلى مسئولى اللجنة الثلاثية، تخفيف العقوبة على الحارس خاصةً أن الحكم لم يشهر أى كارت سواء الأصفر أو الأحمر ضد اللاعب بعد نهاية المباراة.

وتقدم الأهلي بعدة فيديوهات تتضمن المشاهد التى حدثت بعد المباراة؛ لتؤكد أن الحارس لم يرتكب أى خطأ ضد الحكم محمد سلامة نهائيًا.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف الحارس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه؛ وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
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