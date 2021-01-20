لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

انتشر مقطع فيديو لرجل يصارع الانهيار الجليدي الذي كاد يبتلعه دون أن يعلم أحد عنه شيئًا، أثناء تزلجه على الجليد.

وفي لحظات تحبس الأنفاس حاول رجل تصوير نفسه أثناء التزلج على الجليد، وفجأة وقعت الكارثة التي كادت تودي بحياته.





وأثناء تصوير أحد محبي التزلج على الجليد، لنفسه خلال ممارسة هوايته المفضلة على المزلاج، حدث انهيار جليدي فجأة، كاد يبتلعه، فبعد لحظات من بدء الفيديو، كان الرجل يكافح من أجل إنقاذ حياته من تحت الانهيار الجليدي السريع.





كان الرجل يستمتع بهوايته عندما بدأ لوح التزلج الكبير في الانزلاق لأسفل، وسحبه إلى أسفل التل، ولحسن حظه توقف الانهيار الجليدي بعد لحظات قليلة، لكن علق الرجل أسفل الجليد الذي غطاه وتجمد، مما جعل من الصعب عليه التخلص منه .





وحاول إنقاذ زلاجته، وإخراج ساقيه من الجليد، ثم نفسه، وبالكاد توقف ليبحث عن مُنقذ يخلصه، إلا أنه لم يجد حوله إلا اللون الأبيض يحيط به من كل جانب.





وفي نهاية الفيديو، ظهر صوت الرجل الخائف يصرخ في يأس محاولاً الاستنجاد بأي مُنقذ لتخليصه.