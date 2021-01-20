وجبة الفراخ الروستو مُفضلة لدى الكثير من الأشخاص، يعشق الجميع تناولها، ويُبادرون بطلبها من القائمة "المنيو" في المطاعم، ونظرًا للحجز المنزلي، وغلق المطاعم؛ يمكنك تحضير دجاج روستو بالبطاطس بالمنزل على طريقة كل من الشيف فاطمة الحاتى، كما يقدّم الشيف الشربيني طريقة عمل " دجاج روستو بالبطاطس.

مقادير دجاج روستو:

دجاجة بدون عظم

كوب سبانخ

نصف كوب طماطم مجففة

ثلاثة أرباع كوب جبنة

فلفل ألوان

ريحان طازج

ربع كوب لوز

بصل

ثوم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل اسود

مشروم

* يشوح البصل في ملعقة من الزبدة مع ملعقة من زيت الزيتون ويضاف الثوم.

* تحشى الدجاجة بالحشوة وتغلق بالخيط أو بخلة أسنان ثم توضع في قالب على حلقات من البصل والمشروم.

* تدخل الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ثلث ساعة ثم تخفض الحرارة ل 200 وتترك لمدة ساعة إلا ثلث وتقدم.

طريقة عمل روستو الفراخ من فاطمة أبو الحاتى..

كيلو دبابيس فراخ صغيرة

محلول نقع الفراخ :



4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خل

كوب دقيق

نصف كوب نشا



ملعقة كبيرة بابريكا



ملعقة كبيرة زعتر



ملعقة كبيرة بصل بودر



ملعقة كبيرة ثوم بودر



ملعقة كبيرة كركم



ملعقة صغيرة شطة



ملعقة صغيرة بيكينج بودر



ملعقة صغير ملح



ملعقة صغيرة فلفل



كوب ماء

:خلطة التغليف..



كوب دقيق



نصف كوب نشا



ملعقة صغيرة بيكينج بودر



ملعقة صغيرة بصل بودر



ملعقة صغيرة ثوم بودر



ملعقة صغيرة بابريكا



ملعقة صغيرة زعتر



زيت غزير للتحمير

لتقديم..



كاتشب



بطاطس محمرة

طريقة عمل الفراخ الروستو بالاعشاب ...







المقادير لعمل الدجاج الروستو بالأعشاب :

1 دجاج صحيح (حوالي ½ 1 كيلو)

2 ملعقة صغيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال

1 كوب جزر، حلقات

2 بطاطس صغيرة أنصاف بالقشر

2 بصل متوسط، شرائح طولية رفيعة

1 كوب كرفس،

1/2 كوب كرات، مكعبات صغيرة

5 فص ثوم صحيح بالقشر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء

1 برتقال

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

1 ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم

الطريقة لعمل الدجاج الروستو بالأعشاب :

يشطف الدجاج بالماء ويجفف، يترك جانبا.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

يخلط الملح مع بشر البرتقال في وعاء صغير مع الفرك باليد حتى يتشرب الملح من نكهة ولون البرتقال، يُترك جانبًا.

يُخلط الجزر مع البطاطس والبصل و 2/1 كوب من الكرفس والكرات في وعاء عميق.

يضاف الثوم ويُتبل الخليط بالفلفل الأسود، ملعقتان من زيت الزيتون ونصف كمية الملح.

يفرد خليط الخضروات في قالب فرن مستطيل ثم يُضاف الماء.

يعصر البرتقال على الدجاج ثم يُوضع القشر داخله مع باقي كمية الكرفس.

يخلط البقدونس مع الكزبرة والزعتر ويوزع الخليط بحرص تحت جلد الدجاج، ويُدهن بالمتبقي من زيت الزيتون.

يوضع الدجاج فوق الشبكة المعدنية الخاصة بالفرن مباشرة ويُوضع قالب الخضروات على الرف السفلي تحت الدجاج مباشرةً.

يترك الدجاج لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

يقدم ساخنا مع خليط الخضروات

طريقة الروستو مع الخرشوف والزيتون للشيف اسامه السيد...

المقادير:

4 خرشوف (أرض شوكي) مُقشر ، أرباع

1 عود كرفس (مُقطع)

2 جزر (قطع كبيرة)

2 بصل (أرباع)

3 فصوص ثوم صحيح

2 عود إكليل الجبل (روزماري)

1 عصير ليمونة كبيرة

2 ليمون كبير (أرباع)

1 فلفل أخضر حار (إختياري)

ملح وفلفل

1 كوب زيتون مخلل ألوان (أسود وأخضر وأحمر)

1/2 كوب بصل مخلل

لتتبيلة الدجاج:

1 ملعقة كبيرة زعتر طازج

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 بشر ليمونة

ملح وفلفل أسود مجروش

1 دجاج كبير صحيح (حوالي كيلو ونصف)

الطريقة:

- يُخلط الخرشوف مع الكرفس، الجزر ، البصل والثوم في وعاء عميق.

- يُتبل الخليط بالروزماري وعصير الليمون، تُضاف أرباع الليمون والفلفل الحار ويُتبل الخليط بالملح والفلفل ثم يُنقل إلى قالب فرن كبير.

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- لتتبيلة الدجاج، يُخلط الزعتر مع عصير الليمون، زيت الزيتون، بشر الليمون، الملح والفلفل المجروش في وعاء صغير مع التقليب.

- يُغسل الدجاج من الداخل والخارج بالماء الجاري ويُنقع لحوالي 15 دقيقة في ماء مُضاف إليه قطرات من الخل وعصير الليمون ثم يُشطف ويُصفى.

- يُتبل الدجاج من الداخل والخارج بالتتبيلة مع الدعك الجيد ثم تُربط أرجل الدجاج بخيط سميك يتحمل الحرارة- للمحافظة على شكله أثناء الطهي- وتثنى الجوانح للخلف.

- يُوضع الدجاج فوق الخضروات ، ويُصب القليل من الماء في أركان القالب.

- يُوضع بالفرن لحوالي ساعة أو حتى تمام نضج الدجاج – مع مراعاة تغطيته بورقة زبدة يليها ورقة الومنيوم حتى منتصف مدة الطهي- ثم يُزال الورق في النصف الأخر.

- بعد تمام نضج الدجاج، يزال الخيط ويُرفع الدجاج جانبًا ثم تُخلط الخضروات في القالب مع مخلل الزيتون والبصل وتُوضع في طبق تقديم كبير.