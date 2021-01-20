وجبة الفراخ الروستو مُفضلة لدى الكثير من الأشخاص، يعشق الجميع تناولها، ويُبادرون بطلبها من القائمة "المنيو" في المطاعم، ونظرًا للحجز المنزلي، وغلق المطاعم؛ يمكنك تحضير دجاج روستو بالبطاطس بالمنزل على طريقة كل من الشيف فاطمة الحاتى، كما يقدّم الشيف الشربيني طريقة عمل " دجاج روستو بالبطاطس.
مقادير دجاج روستو:
دجاجة بدون عظم
كوب سبانخ
نصف كوب طماطم مجففة
ثلاثة أرباع كوب جبنة
فلفل ألوان
ريحان طازج
ربع كوب لوز
بصل
ثوم
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل اسود
مشروم
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يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " دجاج روستو بالبطاطس
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* يشوح البصل في ملعقة من الزبدة مع ملعقة من زيت الزيتون ويضاف الثوم.
* يضاف الفلفل والمشروم ثم تضاف الطماطم المجففة والسبانخ وتخلط.
* تحشى الدجاجة بالحشوة وتغلق بالخيط أو بخلة أسنان ثم توضع في قالب على حلقات من البصل والمشروم.
* تدخل الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ثلث ساعة ثم تخفض الحرارة ل 200 وتترك لمدة ساعة إلا ثلث وتقدم.
طريقة عمل روستو الفراخ من فاطمة أبو الحاتى..
كيلو دبابيس فراخ صغيرة
محلول نقع الفراخ :
نصف كوب نشا
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة كركم
ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة صغير ملح
ملعقة صغيرة فلفل
كوب ماء
:خلطة التغليف..
كوب دقيق
نصف كوب نشا
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة زعتر
زيت غزير للتحمير
لتقديم..
كاتشب
بطاطس محمرة
طريقة عمل الفراخ الروستو بالاعشاب ...
الطريقة لعمل الدجاج الروستو بالأعشاب :