السفير حسام زكي: الموقف العربي واضح في دعم حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الموقف العربي تجاه قضية حصرية السلاح في لبنان واضح وثابت، ويتمثل في دعم سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وأوضح زكي، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن هناك قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بهذا الشأن، كان آخرها قرار «التضامن مع لبنان» الصادر عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد في مايو الماضي، والذي عبّر بوضوح عن دعم الدول العربية لبسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية فقط.

وأضاف: «هذا الموقف ليس جديدًا، بل يمثل قناعة عربية راسخة بأن بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها هما المدخل الأساسي لاستقرار لبنان وتطبيع أوضاعه، بما ينهي الإشكالات التي طالما تسببت بها ظاهرة السلاح غير الشرعي، المنتشر خارج إطار مؤسسات الدولة».

وأشار زكي إلى أن زيارته الحالية إلى بيروت تأتي في هذا الإطار، بهدف تأكيد هذا الموقف العربي الرسمي في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، مشددًا على أن استقرار لبنان أولوية عربية، وأن الجامعة تتابع تطورات الأوضاع فيه عن كثب.