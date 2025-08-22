قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
السفير حسام زكي: الموقف العربي واضح في دعم حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

عبد الخالق صلاح

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الموقف العربي تجاه قضية حصرية السلاح في لبنان واضح وثابت، ويتمثل في دعم سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وأوضح زكي، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن هناك قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بهذا الشأن، كان آخرها قرار «التضامن مع لبنان» الصادر عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد في مايو الماضي، والذي عبّر بوضوح عن دعم الدول العربية لبسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية فقط.

وأضاف: «هذا الموقف ليس جديدًا، بل يمثل قناعة عربية راسخة بأن بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها هما المدخل الأساسي لاستقرار لبنان وتطبيع أوضاعه، بما ينهي الإشكالات التي طالما تسببت بها ظاهرة السلاح غير الشرعي، المنتشر خارج إطار مؤسسات الدولة».

وأشار زكي إلى أن زيارته الحالية إلى بيروت تأتي في هذا الإطار، بهدف تأكيد هذا الموقف العربي الرسمي في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، مشددًا على أن استقرار لبنان أولوية عربية، وأن الجامعة تتابع تطورات الأوضاع فيه عن كثب.

