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أخبار العالم

مقتل قائدي الأكاديمية والكلية البحرية في طرابلس إثر انفجار مخزن للذخيرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:24 ص
مقتل قائد الأكاديمية
مقتل قائد الأكاديمية البحرية بجنزور غرب طرابلس
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قسم الخارجي
أعلنت الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، انفجار مخزن للذخيرة، ونتج عنه حريق أودى بحياة 2 من قياداتها على الأقل.

وأفادت الأكاديمية البحرية بجنزور، عبر "تويتر"  بوفاة آمر الأكاديمية البحرية العميد.ب.أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد ب. سالم أبو صلاح، جراء الانفجار.

وذكرت بوابة "الوسط" أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مركز طبي للعلاج.

كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس توجه فرق الإطفاء إلى جنزور للمساندة في إخماد الحريق بالأكاديمية البحرية.

فيما نقلت وسائل إعلام ليبية عن مسؤولي الصحة بوزارة الوفاق تأكيدهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار بمخزن للذخيرة بعد وصول ألسنة اللهب له.
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