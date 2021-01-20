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أخبار العالم

بينهم ليدي جاجا وجينيفر لوبيز.. إقبال المشاهير على حفل تنصيب بايدن يغضب ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:57 ص
ترامب غاضب من حضور
ترامب غاضب من حضور المشاهير حفل تنصيب بايدن
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رحيم يسري
يغيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ورغم ذلك، يبدو أن الملياردير الجمهوري غاضبا بشكل ملحوظ، من مشاركة عدد كبير من المشاهير في مراسم التنصيب.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن حضور الفنانين والمشاهير مثل ليدي جاجا وجينيفر لوبيز وتوم هانكس وغيرهم، لحفل تنصيب بايدن، يثير غصب الرئيس ترامب، خاصة أن كثيرين رفضوا حضور مراسم تنصيبه قبل 4 أعوام.

وقالت- نقلاً عن مصدر مقرب من ترامب- إن الرئيس مستاء من أن هؤلاء المشاهير الذين تجنبوا المشاركة في حفل تنصيبه، سيشاركون في مراسم تنصيب بايدن، والتي حث الرئيس المنتخب، الناس، على مشاهدتها من المنزل بسبب جائحة كورونا.

ودائما ما عرف ترامب بحبه للمشاهير في نيويورك، كما كان حريصا على حضور الحفلات واستضافة العديد من الأحداث التي يشارك فيها الفنانين.

لكن عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 2016، حاول العديد من نجوم هووليود الابتعاد عن السياسي الجمهوري.

وتشارك ليدي جاجا وجينيفر لوبيز ونجم الروك جارث بروكس وجاستن تمبرليك، وجون بون جوفي، بحفل تنصيب بايدن، كما تلقي الشاعرة أماندا جورمان قصيدة بهذه المناسبة، فيما يدير الممثل البارز "توم هانكس" برنامجا يشمل حوارا مع بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ومن المتوقع ان يشارك العديد من نجوم هوليوود في حفل تنصيب بايدن، الذي سيبث على معظم شبكات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يبدو أن ترامب منزعج من إقبال المشاهير على حفل بايدن، وفقا للصحيفة، خاصة أن حفل تنصيبه قبل 4 أعوام لم يشهد مشاركة قوية من نجوم هوليوود.

وكان "ترامب" أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، بينما يعتزم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حضور الحفل.
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