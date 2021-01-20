وزير خارجية بايدن يكشف موقف الرئيس الجديد من معاهدة النووي مع روسيا

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إن الإدارة القادمة للرئيس الديمقراطي تخطط للانخراط مع روسيا "بسرعة كبيرة" فيما يتعلق بتمديد المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت).





وقال بلينكين أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء "هذا شيء يتعين علينا معالجته ولكن فقط عندما يصبح الرئيس المنتخب رئيسًا غدًا" مضيفًا إنه "أيضًا شيء يتعين علينا المشاركة فيه بسرعة كبيرة جدًا لأن الموعد النهائي سريع جدًا" متابعًا "سنسعى للتمديد، على الرئيس المنتخب أن يقرّر مدة".









وأشاد بلينكين بروسيا لوفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحد من التسلح الأخيرة بين البلدين.





وتابع بلينكين قائلاً: "استنادًا إلى ما رأيته، استنادًا إلى ما أفادت به إدارة الرئيس دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بـ "اتفاقية نيو ستارت"، كانت روسيا تفي بالتزاماتها" .





واسترسل مرشح "بايدن" قائلاً: "معاهدة نيو ستارت ليست نوعًا من الهدية التي نقدّمها للروس، فهي تخدم مصالحنا الذاتية بشكل واضح من حيث منحنا سقفًا يمكن التنبؤ به على جوهر الترسانات النووية الروسية، فضلًا عن منحنا وصولًا هائلًا إلى البيانات وعمليات التفتيش التي نطبقها بخلاف ذلك".





وأوضح بلينكين أنه لا توجد اتصالات أولية مع الجانب الروسي بشأن هذه المسألة حيث يلتزم فريق بايدن بمبدأ "رئيس واحد في كل مرة".