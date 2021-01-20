ثكنة عسكرية.. كيف بدت واشنطن قبل ساعات من تنصيب بايدن.. صور

بإجراءات أمنية غير مسبوقة، تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى "ثكنة عسكرية"، قبيل ساعات من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث لا تخلو الشوارع من الجنود والحواجز والأسلاك الشائكة، في مشهد غير معتاد وسط مخاوف من أعمال شغب محتملة.





ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، ينتشر 25 ألف من عناصر الحرس الوطني في البلاد لتأمين حفل تنصيب بايدن، فضلا عن انتشار شرطة العاصمة واشنطن وأفراد الوكالات الفيدرالية في أكبر عملية أمنية لحماية الانتقال الرئاسي.





وبينما يتمركز آلاف الجنود وسط واشنطن، تحيط الحواجز العالية والأسلاك الشائكة بمبنى الكابيتول والبيت الأبيض، بعد أسابيع من اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس ووقع أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى.





وتظهر الصور كيف تستعد العاصمة لحفل تنصيب غير عادي، يقتصر فيه الحضور على المسؤولين وكبار الشخصيات والمشاهير، بينما يشاهد العامة الحفل من المنزل.





ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس، القسم، خارج مبنى الكابيتول، مع بداية مراسم التنصيب في تمام العاشرة والنصف صباحا.





وتوضح اللقطات الانتشار الأمني المكثف في شوارع واشنطن، مع بدء وضع آلاف الأعلام باتجاه النصب التذكاري لجورج واشنطن ونصب لينكولين.





كما تظهر في الصور الملصقات الموجودة في الشوراع، والتي تطالب بالإبلاغ عن أي معلومات عن مقتحمي الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.



