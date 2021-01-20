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فن

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:48 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

أثار الفنان اللبناني رامي عياش، حالة كبيرة من الجدل بدفاعه عن زواج القاصرات من خلال تغريدات له عبر تويتر، منتقدًا وضع قانون لتحديد سن الزواج في سن 18 عامًا. 

نفى مصدر مُقرّب من الفنان محمد رمضان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، ما تردّد خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان للاعتداء بالسب والضرب على يد مجموعة من الشباب في الشارع، خلال توجهه لتصوير مشاهد مسلسل «موسى» المُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

عادت فاطمة هتلر -شبيهة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت- إلى السوشيال ميديا مجددًا بعد أيام من اختفائها، وعلقت على أزمة التنمر التي تعرضت لها بسبب صوتها، التي أثيرت قبل أيام، كاشفة أنها كانت متوترة وتجد صعوبة في التنفس. 

نشرت الفنانة بشرى، عبر خاصية القصص (ستوري) عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، كلمات، دافعت من خلالها عن الفن؛ بعد هجوم النائب رياض عبد الستار عضو البرلمان على الفنانين. 

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