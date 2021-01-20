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فن

كل واحد بيتعلق من عرقوبه.. بشرى تدافع عن الفن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:26 ص
بشرى
بشرى
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سعيد فراج
نشرت الفنانة بشرى، عبر خاصية القصص (ستوري) عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، كلمات، دافعت من خلالها عن الفن؛ بعد هجوم النائب رياض عبد الستار عضو البرلمان على الفنانين. 

وكتبت بشرى: «الفن مش مهنة من لا مهنة له، مش كل من ركب حصان خیال، ومش هندفع فواتير الفشلة والمعقدين والجهلة، كل واحد يحاسب على مشاريبه، أصل في النهاية كل واحد بيتعلق من عرقوبه، مش عرقوب اللي جنبه». 

وترجع الأزمة إلى يوم الأحد الماضي، خلال كلمة للنائب رياض عبدالستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانين، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

وتقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة، أمس الأحد، من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.
كل واحد بيتعلق من عرقوبه.. بشرى تدافع عن الفن
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