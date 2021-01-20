الطيران الروسي يقصف مواقع انتشار تنظيم داعش في سوريا

تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البادية السورية.





ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، لاتزال القوات الموالية لروسيا كالفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني تعمل على تأمين طريق دير الزور – حمص حيث قامت بحملة أمنية كبيرة هناك.





كما أشار المرصد إلى مواصلة الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار التنظيم الإرهابي في مثلث حلب-حماة-الرقة.





وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت نحو 40 غارة جوية على البادية السورية، ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة، التي ينتشر فيها خلايا تنظيم داعش، وذلك خلال الـ24 ساعة الفائتة.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المرصد السوري بمقتل 633 من تنظيم "داعش الإرهابي" خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى أوائل هذا العام على يد القوات المسلحة السورية.





فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الطائرات الحربية تحليقها في أجواء البادية السورية، تزامنًا مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “داعش الإرهابي ” بريف حماة الشرقي ضمن البادية وذلك من خلال بأكثر من 130 غارة شنتها طائراتها الحربية خلال 48 ساعة الفائتة.



