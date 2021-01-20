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أخبار البلد

"الرعاية الصحية" تكشف خدمات الجيل الثالث من مستويات الرعاية الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديوجراف يوضح التطور التكنولوجي في تقديم الخدمة الطبية بوحدات الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية التي سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة خاصة في محافظة الأقصر ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا.

وبحسب الفيديوجراف التي بثتة الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها على فيسبوك، فإن خدمات الجيل الثالث الطبية سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة والتي تدعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د. أحمد السبكي، إلى أن خدمات الجيل الثالث تدعم التشخيص والعلاج عن بُعد للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من خلال التطبيقات الحديثة ونظام الفيديو، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة Feedback Machine، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المواطنين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابعت الهيئة: تدعم خدمات الجيل الثالث إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى دعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، حرص الهيئة على التطوير والارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل للوصول بالهيئة لأن تُصبِّح أول هيئة حكومية رقمية ذكية تتواكب مع أحدث المعايير في النظم الصحية العالمية، وبما يضمن رقمنة القطاع الطبي وإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي في تيسير تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بسهولة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الهيئة تعمل علي تحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات قدرات التحول الرقمي وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.
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