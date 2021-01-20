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محافظات

محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بسيارات شفط مياه ورش الأشجار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وصول 2 سيارة شفط مياه الأمطار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه وتستخدم أيضًا في رش الأشجار والأرصفة بسعة إجمالية 10 م3، وذلك لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.


جاء ذلك خلال تفقده المعدات الجديدة من أمام مقر ديوان عام المحافظة وبحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة.


يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها محافظ المنوفية لتطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق ودعم منظومة النظافة بـ 3 عربات حمولة 30 طنا و3 عربات حمولة 50 طنا وكذا 3 لودر و3 عربات مكنسية لدعم منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار حرصه واهتمامه على توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى.
محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بسيارات شفط مياه ورش الأشجار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه
محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بسيارات شفط مياه ورش الأشجار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه
محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بسيارات شفط مياه ورش الأشجار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه
محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بسيارات شفط مياه ورش الأشجار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه
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