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برلمان

وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:23 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن الدولة وفرت  1.8 مليون جهاز تابلت، قائلا: هي حاليا في يد الطلاب لإتاحة المناهج عليها.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن هذه الأجهزة في يد الطلاب لا فرق فيها بين غني أو فقير.

وتابع وزير التربية والتعليم: وفرنا أجهزة التابلت "علشان أفقر طالب في أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات".

وأشار الوزير، إلى أنه تم تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية في الفصول.
وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب
وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب
وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب
وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب
وزير التعليم: الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب
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