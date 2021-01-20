شام الذهبي تنصح الجمهور بالقراءة.. فيديو

نشرت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " فيديو تتحدث فيه عن القراءة وفوائدها.

وعلقت شام على الفيديو:"القراءة هي شكل من أشكال التأمل، نحتاج جميعًا إلى الهروب من حياتنا المليئة بالضغوط.. اجعلها بناءة ، واجعلها مكانًا يمكنك فيه إعادة شحن عقلك وجسدك وروحك! أنا أقرأ ماذا عنك؟.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.





وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.





وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".