قطع مياه الشرب عن منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ، عن قطع مياه الشرب عن منطقة أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة لمدة 7 ساعات وذلك من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا لأعمال ربط الخطوط والصيانة.







وأوضحت أنه سيتم الدفع بسيارات للمياه للمنطقة المتضررة من أعمال انقطاع المياه وفى حالة طلب السيارة الاتصال على الخط الساخن 125، حتى الانتهاء من أعمال ربط الخطوط وإعادة ضخ المياه من جديد.



من ناحية أخرى أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على تطوير الميادين العامة والقضاء على العشوائيات مؤكدا أننا نقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة منها (وابور الثلج – كاميليا – محطة القطار– العاشر من رمضان) بمدن بنها وقليوب، وذلك طبقًا لمخططات هندسية بهدف القضاء الباعة الجائلين.



جاء ذلك خلال الجولة التى قام محافظ القليوبية لمتابعة أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان كاميليا بمنطقة المنشية بمدينة بنها بهدف إعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك بشكل جمالي أسفل كباري الرياح التوفيقي.



وأهابت الشركة فى بيان لها اليوم بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.