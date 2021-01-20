إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بقليوب للجنايات

أمرت نيابة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية باحالة المتهمين باغتصاب مريضة سرطان وهم "على م ا ع" سائق توك توك وصديقه "أحمد م ع م" سائق توك توك الى محكمة الجنايات.





وكشفت التحقيقات ان المتهمان تعدوا على المجنى عليها أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها ، وكشف تقرير الطب الشرعى تعرض المجنى عليها للاغتصاب وحشى من قبل المتهمين كما أيد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات فى جسد المجنى عليها مما يثبت تعرضها للواقعة فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة.









وأثناء السير قى الطريق قام سائق "التوك توك" المتهم الأول بإجراء محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثانى الذى التقاه فى الطريق واستقل "التوك توك" برفقته، ثم فوجئت المجنى عليها بانحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثانى بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض، وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح.



من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف وحدة مرور بتهمة التزوير في محررات رسمية خاصة برخصة سيارة.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد أبوالفتوح حبص وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.



وجاء في أوراق الأحالة أن " ا.م.ا " موظف بوحدة مرور اتفق مع مجهول على تزوير محررات رسمية عبارة عن خطابات بيع سيارة نقل بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية على خلاف الحقيقة فيما قام شريكه المجهول بتقليد أختام شعار الجمهورية وأختام جهات حكومية وأختام كودية منسوب صدورها لإدارة المخازن العامة وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور.



وعلى الفور تم ضبط المتهم واحالته الى النيابة التى امرت بحبسه واحالته الى محكمة الجنايات فقضت بحكمها السابق.



وكانت التحقيقات التى أجرتها نيابة مركز قليوب بشأن الواقعة قد كشفت قيام المجنى عليها باستقلال "توك توك" عقب خضوعها لجلسة علاج كيماوى من مرض السرطان بإحدى المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.