جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

سيتوفر نظام دفع خلفي أو دفع على كل العجلات و

من محرك تيربو 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر و

تستمد جينيسيس genesis gv80 2021 قوتها من محرك تيربو 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر و سيتوفر نظام دفع خلفي أو دفع على كل العجلات و ناقل حركة كهربائي.

يبدأ سعر جينيسيس genesis gv80 2021 فئة برستيج تبدأ من 271,325 ريال سعودي اي حوالي مليون و 138.000 جنيه مصري دون جمارك أو رسوم.



