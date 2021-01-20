جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

كما نعلم أن شركة جينيسيس هي إحدى أذرع شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية وتعتبر بمثابة الجناح المسؤول عن صناعة السيارات الأفخم من العلامة الكورية وطرحت مؤخرا سيارتها جينيسيس genesis gv80 2021 السيدان الفاخرة في المملكة العربية السعودية و في هذا السياق نطرح عليكم أسعارها ومواصفاتها هناك.
جينيسيس genesis gv80 2021 بها نظام تعليق يراقب الطريق أمام السيارة ويتكيف معها لضمان راحة الركاب ومثبت سرعة ذكي مزود بنظام ذكي اصطناعي قادر على أن يتعلم أسلوب قيادة السائق ليبدأ في محاكاته لاختيار أفضل وأأمن أساليب القيادة.
سعر جينيسيس genesis gv80 2021 في المملكة العربية السعودية
السيارة جينيسيس genesis gv80 2021 معززة بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة أبرزها مقعد متطور للسائق يحتوي على خلايا هوائية تعمل على تحسين مستوى راحة الجلوس و شاشة عدادات ديجيتال قياس 12.3 انش بتقنية عرض ثلاثية الأبعاد 3D وهي الأولى من نوعها في العالم.
جينيسيس genesis gv80 2021 بها نظام تعليق يراقب الطريق أمام السيارة ويتكيف معها لضمان راحة الركاب ومثبت سرعة ذكي مزود بنظام ذكي اصطناعي قادر على أن يتعلم أسلوب قيادة السائق ليبدأ في محاكاته لاختيار أفضل وأأمن أساليب القيادة.
سعر جينيسيس genesis gv80 2021 في المملكة العربية السعودية
يبدأ سعر جينيسيس genesis gv80 2021 فئة برستيج تبدأ من 271,325 ريال سعودي اي حوالي مليون و 138.000 جنيه مصري دون جمارك أو رسوم.
ويبدأ سعر جينيسيس genesis gv80 2021 فئة رويال من 309,850 ريال أي حوالي مليون و 300.000 جنيه مصري دون جمارك أو رسوم.