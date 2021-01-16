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سيارات

تحميك من مخالفات الرادار .. مواصفات GV70 من جينيسيس

السبت 16/يناير/2021 - 11:11 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جينيسيس عن سيارتها الجديدة GV70 الكروس أوفر الجديدة ، والتي تحمل عدة أنظمة مساعدة ، وتتميز هذه السيارة عن غيرها بأنها تحتوي على أنظمة تجنب الاصطدام، والنقاط العمياء، ونظام المساعدة على القيادة على الطريق السريعة، بالإضافة إلى نظام التحكم الذكي بالسرعة القائم على الملاحة، والذي يتباطأ تلقائيا عند المنحنيات.

كما يضمن هذا النظام أن لا تتجاوز الحد الاقصى للسرعة، ويكون بالطبع هذا مفيدا على الطرق السريعة الموجود بها رادارات السرعة. 

السيارة تستمد قوتها بمحركين مختلفين ، بالنسبة للمحرك الاول يأتي تربو بسعة 250 سي سي ، ورباعي الأسطوانات بقوة 304 حصان، وعزم دوران 422 نيوتن .متر. 

وسنجد ان المحركات في السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيك ولكن من 8 سرعات بدفع خلفي أو دفع رباعي.
 
وتتمتع مقصورة السيارة على نظام رقمي، ونظام معلومات ترفيهي، بشبكة عريضة، وأسفلها ازرار التحكم بنظام الملاحة والراديو، ووظائف الوسائط الأخرى ، بالإضافة إلى عجلة القيادة الفريدة .
 
كما أن السيارة مجهزة بأربعة أوضاع قيادة مختلفة ، هي eco, comfort, sport، وتحتوي الطرازات المجهزة بالحزمة الرياضية على نمط قيادة خامس يسمى سبورت بلس.

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