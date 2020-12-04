genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور

طرحت مؤخرا شركة جينسيس سيارتها جينيسيس genesis gv80 و هي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات والتي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv و سنستعرض اليوم ابرز مواصفاتها .





سيصبح شكل المصابيح الرباعية في جينيسيس genesis gv80 علامة مميزة وفريدة ضمن تصميم سيارة جينيسيس، حيث تعبر التفاصيل البسيطة عن الهوية المميزة. وسيكون هناك خطان يعبران عن علامة جينيسيس”.





نمط الإضاءة في جينيسيس genesis gv80 استلهم من G-Matrix و يظهر في التصميم الخارجي الذي يشاهد عندما يوجه الضوء على الألماس. يظهر هذا النمط أيضًا على العجلات المتوفرة بقياس 22 انش .





هيكل جينيسيس genesis gv80 محسن بلوحة الصلب الساخن المختوم عالي القوة، بالإضافة إلى الألومنيوم خفيف الوزن المستخدم في الأبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي، ما يمكنها من تحقيق وزن تنافسي .





يبرز تصميم الداخلي للسيارة جينيسيس genesis gv80 جمال المساحة البيضاء وهي سمة من سمات الفلسفة الهندسية الأنيقة في كوريا الجنوبية و ويتضح مفهوم الرفاهية في المكان من خلال الإحساس بالمساحة الواسعة في مقصورة جينيسيس genesis gv80 .





اهم مواصفات جينيسيس genesis gv80 :



