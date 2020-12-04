ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:00 م
جينيسيس genesis gv80
جينيسيس genesis gv80
Advertisements
اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة جينسيس سيارتها جينيسيس genesis gv80 و هي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات والتي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv و سنستعرض اليوم ابرز مواصفاتها .

سيصبح شكل المصابيح الرباعية في جينيسيس genesis gv80 علامة مميزة وفريدة ضمن تصميم سيارة جينيسيس، حيث تعبر التفاصيل البسيطة عن الهوية المميزة. وسيكون هناك خطان يعبران عن علامة جينيسيس”.

نمط الإضاءة في جينيسيس genesis gv80 استلهم من G-Matrix و يظهر في التصميم الخارجي الذي يشاهد عندما يوجه الضوء على الألماس. يظهر هذا النمط أيضًا على العجلات المتوفرة بقياس 22 انش .

هيكل جينيسيس genesis gv80 محسن بلوحة الصلب الساخن المختوم عالي القوة، بالإضافة إلى الألومنيوم خفيف الوزن المستخدم في الأبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي، ما يمكنها من تحقيق وزن تنافسي .

يبرز تصميم الداخلي للسيارة جينيسيس genesis gv80 جمال المساحة البيضاء وهي سمة من سمات الفلسفة الهندسية الأنيقة في كوريا الجنوبية و ويتضح مفهوم الرفاهية في المكان من خلال الإحساس بالمساحة الواسعة في مقصورة جينيسيس genesis gv80 .

اهم مواصفات جينيسيس genesis gv80 : 

1- مثبت سرعة متكيف

2-تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائيًا

3-مراقبة انتباه السائق

4-مساعد الركن

5-تعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس مثل تقنية الذكاء الاصطناعي 

6-قرص ناقل الحركة القابل للدوران

‫7-مقاعد‬ ‫مبطنة‬ ‫من‬ ‫جلد‬ Nappa

8-زخرفة خشبية أصلية

9-فتحات تهوية بتصميم مبسط

10-نظام إضاءة أمامي ذكي

11-‫نظام‬ ‫الوسائد‬ ‫هوائية‬ – 10 ‫وسائد‬

12-نظام تنقية الهواء

13-التحكم في تعديل المقاعد

14- عدد 18 مكبر صوت من لكزيكون 
genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور
genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور
genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور
genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور

مواصفات السيارة جينيسيس GV70 2021.. صور

متعددة الاستخدامات.. تصميم تخيلي لـ نيسان باثفايندر 2021

حملة استدعاء تنفذها نيسان لسياراتها في مصر

جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

خلال اجتماع سري.. وزير الخارجية الأمريكي يوبخ نظيره التركي

حقيبتان قادرتان على تدمير العالم..بوتين يمتلك إحداهما

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

مشروبات صحية لمرضى الضغط المرتفع .. تعرف عليها

Advertisements

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

لأول مرة.. اجتماع نسائي دبلوماسي بين إسرائيل والإمارات والبحرين

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

وفاة النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب بالدقهلية

يوم مصرى حقيقى.. الملياردير محمد حديد يركب الحصان فى الأهرامات ويلتقط صورا بجوار أبو الهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور