أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور

اعلن مؤخرا المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية الفارهه و احد ازرع شركة هيونداي في الشرق الأوسط وإفريقيا طرح جينيسيس genesis gv80 الفاخرة رسميا في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتمتع بتصميم خارجي سبورت و فتحات هواء عريضة ومصابيح أمامية منقسمة و اليوم سنطرح عليكم ابرز مميزاتها و امكانياتها المبهرة .
genesis gv80 2021
وجاءت genesis gv80 2021 بتحسينات اضافت لها انطباع الكوبيه بفتحتين للعادم مما يعني انها تعتمد علي محرك تيربو وجنوط 20 بوصة لتمزج بين السيدان الطويلة و الكوبية الرشيقة في معادلة صعبة ولكن نجحت جينيسيس في تحقيقها علي ارض الواقع.
تأتي genesis gv80 2021 بمحرك تيربو 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر و سيتوفر نظام دفع خلفي أو دفع على كل العجلات و ناقل حركة كهربائي .
ابرز امكانيات genesis gv80 2021
1- نظام مساعد المقود الكهربائي مع الوصل المباشر على مسننات التحريك .
2-معزز التوجيه الدقيق للمقود .
3- مقود عجلة القيادة بحركة يدوية بأربع أتجاهات .
4- وسادة هوائية ذكية في الوسط بين السائق والراكب .
5- 8 وسائد حماية هوائية .
6- أقراص فرامل أمامية قياس 18 بوصة .
7- نظام الثبات الإلكتروني + نظام المساعدة على الانطلاق عند المرتفعات .
8- فرامل يد إلكترونية مع نظام إبقاء الكبح عند التوقف المؤقت .
9- نظام الأمان للأطفال لمنع فتح الأبواب الخلفية عند مرور المركبات الجانبية .
10- جنوط قياس 18 بوصة .
11- أنوار زينون LED مزدوجة
12-أنوار LED خلفية
13-مرايا خارجية بإضاءة سفلية لتسهيل الدخول مع علامة جنسيس
14-زجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية ضد أشعة الشمس التحت الحمراء و الفوق بنفسجية + النوافذ الأمامية الجانبية مزدوجة
15-زجاج مضاد لأشعة الشمس الفوق بنفسجية
16-مقعد السائق والراكب بحركة كهربائية
17-حشوة سفلية لمقعد السائق قابلة للتعديل كهربائيًا
18-مفتاح ذكي لفتح الأبواب (بلمس مقبض الباب) وتشغيل المحرك
19-شاشة ترفيه وملاحة LCD قياس 14,5 بوصة
20-سماعات للإيقاع (تويتر) + مضخم صوت (أمبليفاير) + سماعة إضافية في الوسط (أمام)
21-شاشة وسطية لعدادات السائق قياس 8 بوصة LCD فائقة الوضوح قابلة لتعديل شدة الإنارة
22- حساسات مراقبة ضغط الإطارات
23- حساس المطر
22-نظام التعليق الإلكتروني الاستباقي (متغير حسب رصد الكاميرا الأمامية للطريق)
23-فتحة سقف بانوراما
24-نظام تثبيت السرعة الذكي (رادار) مع نظام التوقف ومعاودة الانطلاق
25-نظام تتبع حارة الطريق
26-شحن الهاتف الجوال لاسلكيًا
27- كراسي تدليك مساج ب 6 وضعيات
28-نظام التنبيه بوجود ركاب في المقعد الخلفي عند مغادرة السيارة
29-شاشتان خلفيتان قياس 9,2 بوصة مع تحكم كامل بنظام الترفيه
30-نظام المساعدة على غلق الأبواب شفط مثل مرسيدس