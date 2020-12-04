أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور

اعلن مؤخرا المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية الفارهه و احد ازرع شركة هيونداي جينيسيس genesis gv80 الفاخرة رسميا في في الشرق الأوسط وإفريقيا طرحالفاخرة رسميا في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتمتع بتصميم خارجي سبورت و فتحات هواء عريضة ومصابيح أمامية منقسمة و اليوم سنطرح عليكم ابرز مميزاتها و امكانياتها المبهرة .





genesis gv80 2021





وجاءت genesis gv80 2021 بتحسينات اضافت لها انطباع الكوبيه بفتحتين للعادم مما يعني انها تعتمد علي محرك تيربو وجنوط 20 بوصة لتمزج بين السيدان الطويلة و الكوبية الرشيقة في معادلة صعبة ولكن نجحت جينيسيس في تحقيقها علي ارض الواقع.