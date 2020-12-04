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سيارات

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
جينيسيس genesis g80
جينيسيس genesis g80 2021
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اشرف عطية
اعلن مؤخرا المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية الفارهه و احد ازرع شركة هيونداي في الشرق الأوسط وإفريقيا طرح جينيسيس genesis gv80  الفاخرة رسميا في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتمتع بتصميم خارجي سبورت و فتحات هواء عريضة ومصابيح أمامية منقسمة و اليوم سنطرح عليكم ابرز مميزاتها و امكانياتها المبهرة . 

genesis gv80 2021

وجاءت genesis gv80 2021 بتحسينات اضافت لها انطباع الكوبيه بفتحتين للعادم مما يعني انها تعتمد علي محرك تيربو وجنوط 20 بوصة لتمزج بين السيدان الطويلة و الكوبية الرشيقة في معادلة صعبة  ولكن نجحت جينيسيس في تحقيقها علي ارض الواقع.
 
تأتي genesis gv80 2021 بمحرك تيربو 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر و سيتوفر نظام دفع خلفي أو دفع على كل العجلات و ناقل حركة كهربائي . 

ابرز امكانيات genesis gv80 2021

1- نظام مساعد المقود الكهربائي مع الوصل المباشر على مسننات التحريك . 

2-معزز التوجيه الدقيق للمقود . 

3- مقود عجلة القيادة بحركة يدوية بأربع أتجاهات . 

4- وسادة هوائية ذكية في الوسط بين السائق والراكب . 

5- 8 وسائد حماية هوائية . 

6- أقراص فرامل أمامية قياس 18 بوصة . 

7- نظام الثبات الإلكتروني + نظام المساعدة على الانطلاق عند المرتفعات . 

8- فرامل يد إلكترونية مع نظام إبقاء الكبح عند التوقف المؤقت . 

9- نظام الأمان للأطفال لمنع فتح الأبواب الخلفية عند مرور المركبات الجانبية . 

10- جنوط قياس 18 بوصة . 

11- أنوار زينون LED مزدوجة

12-أنوار LED خلفية

13-مرايا خارجية بإضاءة سفلية لتسهيل الدخول مع علامة جنسيس

14-زجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية ضد أشعة الشمس التحت الحمراء و الفوق بنفسجية + النوافذ الأمامية الجانبية مزدوجة

15-زجاج مضاد لأشعة الشمس الفوق بنفسجية

16-مقعد السائق والراكب بحركة كهربائية

17-حشوة سفلية لمقعد السائق قابلة للتعديل كهربائيًا

18-مفتاح ذكي لفتح الأبواب (بلمس مقبض الباب) وتشغيل المحرك

19-شاشة ترفيه وملاحة LCD قياس 14,5 بوصة

20-سماعات للإيقاع (تويتر) + مضخم صوت (أمبليفاير) + سماعة إضافية في الوسط (أمام)

21-شاشة وسطية لعدادات السائق قياس 8 بوصة LCD فائقة الوضوح قابلة لتعديل شدة الإنارة

22- حساسات مراقبة ضغط الإطارات

23- حساس المطر

22-نظام التعليق الإلكتروني الاستباقي (متغير حسب رصد الكاميرا الأمامية للطريق)

23-فتحة سقف بانوراما

24-نظام تثبيت السرعة الذكي (رادار) مع نظام التوقف ومعاودة الانطلاق

25-نظام تتبع حارة الطريق

26-شحن الهاتف الجوال لاسلكيًا

27- كراسي تدليك مساج ب 6 وضعيات 

28-نظام التنبيه بوجود ركاب في المقعد الخلفي عند مغادرة السيارة

29-شاشتان خلفيتان قياس 9,2 بوصة مع تحكم كامل بنظام الترفيه

30-نظام المساعدة على غلق الأبواب شفط مثل مرسيدس 
أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور
أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور
أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور
أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور
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أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور