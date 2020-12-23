السوق المصري يستقبل جينيسيس GV70 موديل 2021 .. صور

تميز السوق المصرى فى الشهر الجارى، بانطلاق الموديلات الجديدة والفاخرة من السيارة هيونداي جينيسيس GV70الـSUV، بما ان الشركة حددت انطلاق كل اصدار سيارة على حسب السوق او الجو المناسب لكل بلد بداية من العام المقبل.





وقالت نائبة رئيس شركة هيونداى عبر مواقع الانترنت ،" ستقرر الشركة جداول إطلاق “GV70” في كل سوق العام المقبل، اعتمادا على متطلبات السوق وظروف فيروس كورونا " وستنضم إلى التشكيلة سيارة “GV70” الجديدة، وتكون سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2021.

جاءت جينيسيس GV70 بالعديد من عوامل الأمان والسلامة، ومنها نظام الوسائد الهوائية AIR BAGS، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني الذي يعزز من ثبات السيارة على الطرق المختلفة.





حصلت للسيارة على ثلاثة محركات الاول بمحرك بنزين تيربو سعة 2.5لتر اما المحرك الثانى ياتى بسعة 3.5 لتر بشاحن توربينى، وأيضا الثالث بمحرك ديزل سعة 2.5 لتر، واما عدة تجهيزات داخليا و تميزها بالمقصورة الفارهة والوسعة الداخلية لسيارتها الـ SUV، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و سبويلر خلفي أنيق.





وتتميز GV70 بمجموعة عدادات رقمية بالكامل ونظام معلومات ترفيهي مقاس 14.5 بوصة يقع في الجزء العلوي من لوحة القيادة ، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية قابل للتهيئة وشاحن هاتف لاسلكي وخاصية تعديل مقعد السائق لـ 6 اتجاهات مع امكانية طي المقاعد الخلفية للاستفادة بمساحة أكبر، وتشمل مميزات السلامة نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام تجنب الاصطدام في البقاع العمياء للسائق، ونظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة .





والجدير بالذكر ان السياره الفاخره هيونداي جينيسيس GV70 موديل 2021، ستطرح بالسوق المصرى بتحديد السعر مبدائيا من 43,353 دولار لمحرك البنزين ، و51.400 دولار امريكى للمحرك الثانى، و50 ألأف دولار لمحرك الديزل .



