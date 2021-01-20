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حوادث

الداخلية: ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالجيزة.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وتم التقابل مع مالك ومدير الشركة ، وبالفحص تبين إضطلاعه بإتخاذ شركته مقرًا لإدارة قناة فضائية بدون ترخيص ، وملحق بها "وحدة إتصال خاصة بالقناة" ، وبالتفتيش أمكن ضبط (جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين خارجية تستخدم فى إدارة ورفع المحتوى الإلكترونى للقناة الفضائية – برامج لرفع القناة إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت تحتوى على إعلانات عن "منتجات دوائية ومستحضرات ومنشطات غير مصرح بتداولها – مراكز صحية بدون ترخيص") ، وكذا ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم المذكور – 6 هواتف محمولة يتم إستخدامها فى وحدة الإتصالات الخاصة بالقناة – جهاز "راوتر" للإتصال بالإنترنت).

بإستكمال الفحص تبين أن الأجهزة المضبوطة محملة بالعديد من الأفلام العربية والأجنبية يتم عرضها على القناة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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