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أخبار العالم

معاهدة عالمية.. منظمة الصحة ترحب بمقترح أوروبي للتأهب للأوبئة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:22 م
منظمة الصحة ترحب
منظمة الصحة ترحب بمقترح أوروبي للتأهب للأوبئة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بمقترح أوروبي لإطلاق معاهدة عالمية للتأهب ضد جائحة كورونا؛ وذلك في إشارة إلى  إلى الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في ديسمبر الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، رحب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، باقتراح قدمه المجلس الأوروبي للتفاوض بشأن معاهدة عالمية بشأن التأهب للأوبئة.

وقال تيدروس أدهانوم، مخاطبًا المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، إن هذه المعاهدة ستكون الثانية من نوعها بعد اتفاقية التبغ لعام 2003.

وأضاف:  "كما تعلمون لدينا اتفاقية التبغ وإذا تمكنا من تحقيق ذلك، فستكون هذه الاتفاقية الثانية أو المعاهدة الثانية ولمجال مهم جدا وهو التأهب للوباء والاستجابة له".

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "لقد رأينا جميعا كيف أن هذا الوباء غير مسبوق، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأشار إلى أن المعاهدة هي "أفضل شيء يمكننا القيام به بحيث يجلب الالتزام السياسي للدول الأعضاء".
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