رفرفة الأعلام أصوات الغائبين.. كورونا يفسد أهم يوم في حياة بايدن.. صور

يؤدي اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية لتسلم مهام منصبه رسميًا، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لوحدات الحرس الوطني، خشية اندلاع أعمال عنف شبيهة بيوم اقتحام الكونجرس، لكن المظهر الأكثر لفتًا للأنظار من الحضور الأمني والعسكري هو غياب الحضور الجماهيري بسبب إجراءات الوقاية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.





واستعاضت اللجنة المنظمة لحفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس عن غياب مئات الآلاف من جماهير مؤيدي الرئيس المنتخب الذين كان يُفترض مشاركتهم إياه أهم يوم في حياته، بغرس 191 ألف و500 علم في متنزه ناشونال مول الفسيح المواجه للكونجرس، حيث يؤدي الرؤساء المنتخبون اليمين الدستورية.





وتمثل الأعلام المغروسة في حديقة ناشونال مول علم الولايات المتحدة الوطني وأعلام الولايات الأمريكية الخمسين المختلفة، كحل استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، الذي حصد حتى الأمس، عشية تنصيب بايدن، أكثر من 400 ألف مواطن أمريكي.





ولا تزال الولايات المتحدة، وفق الإحصاءات الرسمية، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا، علما بأن دولا أخرى سجلت نسبة أكبر من الوفيات مقارنة بتعدادها السكاني مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.





وأعلنت أول وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نهاية فبراير الماضي، حيث مضت 3 أشهر قبل أن تتجاوز البلاد عتبة 100 ألف وفاة، ثم 4 أشهر إضافية لتتجاوز 200 ألف، وأقل بقليل من 3 أشهر لتبلغ 300 ألف وفاة.





وفي حصيلة إجمالية، أصيب أكثر من 24 مليون شخص بفيروس كورونا على الأراضي الأمريكية، لكن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص في بداية الوباء.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُقام حفل التنصيب التاسع والخمسين في تاريخ الولايات المتحدة تحت شعار "أمريكا متحدة"، في إشارة إلى مساعي لم شمل الأمريكيين بعيدًا عن الاستقطابات الحادة التي شابت عهد الرئيس دونالد ترامب.





وأعلنت لجنة التنصيب الرئاسي جدول مراسم حفل التنصيب، حيث من المقرر أن يحضر بايدن قبل حفل التنصيب بثلاث ساعات قداسًا في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.





وسيصل بايدن إلى مبنى الكونجرس في الحادية عشرة صباحا، بحسب الجدول المعلن من قبل إدارة الحفل، وسيبدأ برنامج الافتتاح بعدها بخمسة عشر دقيقة والمكون من صلاة يتلوها الأب ليو ج. أودونوفان.





وتلي الصلاة قراءة تعهد بالولاء، ثم يتلو ذلك غناء للنشيد الوطني من أداء المطربة ليدي جاجا، وقراءة أشعار من أداء الشاعرة أماندا جورمان، وبعدها أغان للمغنية جنيفر لوبيز.





وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 46 بصورة رسمية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.





وبعدها بساعتين ونصف، سيضع بايدن إكليلا من الزهور في مقبرة أرلينجتون الوطنية، على قبر الجندي المجهول، وسيرافقه نائبته كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف، والرؤساء باراك أوباما وزوجته ميشيل، وجورج دبليو بوش وزوجته، لورا بوش، وبيل كلينتون وزوجته الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون.





وفي الثالثة والنصف، سيتلقى بايدن مرافقة عسكرية توصله إلى البيت الأبيض ليبدأ مهامه رسميا.





وفي الثامنة والنصف مساء، سيستضيف الممثل توم هانكس عرضا يظهر فيه الرئيس ونائبته ويتضمن عروضا فنية من أداء جاستن تمبرليك، وديمي لوفاتو، وانت كليمونز، وجون بون جوفي، وغيرهم.





ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل تنصيب خلفه اليوم، بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.





ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض صباح اليوم إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث سيُقام حفل توديع له.