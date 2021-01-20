من منزلها.. مريم أوزرلي تشارك جمهورها لحظات الاعتناء بطفلتها

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت مريم أوزرلي في الصورة من منزلها و هي تمسك بطفلتها مما اثار اعجاب متابعيها.
و ظهرت مريم اوزرلي و هي ترتدي بيجامة و رفعت خصلات شعرها مما تناسب مع إطلالتها .
ولم تتكلف مريم اوزرلي بوضع المكياج واعتمدت علي جمال بشرتها، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.
جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.