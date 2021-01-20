ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ترامب يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:20 م
مغادرة ترامب البيت
مغادرة ترامب البيت الأبيض
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، عن مغادرة ترامب البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته.

ساعات قليلة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجل سياسي ديمقراطي مخضرم، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

 وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

ولد چو بايدن في بنسلفانيا يوم 20 من شهر نوفمبر عام 1942 اي يبلغ عمره 78 عام حيث درس في أكاديمية أريشمير،جامعة سيراكوس للقانون،جامعة نيوارك

وبأدائه اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا "جون روبرتس"، تبدأ أمريكا صفحة جديدة مع "جو بايدن" الرئيس السادس والأربعين، وتطوي صفحة رئاسة دونالد ترامب ، بكل ما حدث بها من مشكلات حتى اللحظة الأخيرة.

ويبدو أنها ستكون صفحة جديدة من حيث القضايا والسياسات والتوجهات التي سوف تنتهجها الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن، صاحب الخبرة السياسية الطويلة، سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد الممارسات السياسية الخارجية.

وبحسب التقارير الأمريكية، يبدأ بايدن مباشرة مهامه الرئاسية اليوم، بتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية، تهدف إلى العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه في البيت الأبيض، وتتعلق بالهجرة وتغير المناخ ومكافحة فيروس "كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يدعو الأمريكيين للوحدة ويوجه تحذيرا لـ ترامب

هزيمة ساحقة لترامب.. كيف فاز بايدن برئاسة الولايات المتحدة؟

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

قبل ساعات من مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

أمريكا تبدأ اليوم صفحة جديدة مع بايدن وتطوى أخرى لترامب

ترشيحاتنا

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

بعد خلعه لملابس طفلته في الشارع.. طبيب نفسي يكشف السبب وراء أفعال الأب

هل يقبل الوضوء بالمسح على الشراب الخفيف؟

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

300 ألف صاروخ يضرب إسرائيل من كل الجهات خلال الحرب القادمة

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها