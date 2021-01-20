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فن

ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:26 م
ليوناردو وجينيفر
ليوناردو وجينيفر
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أحمد إبراهيم
 

كشفت عدسات الباباراتزي عن أحدث صور الفيلم الجديد والذى يحمل اسم  Don't Look Up والذى يتم تصويره حاليا في بوسطن وهو احدث ابداعات نتفليكس. 

الفيلم من تأليف وإخراج آدم مكاي صاحب إبداعات Vice وThe Big Short الذي نال عنهما ترشيحا لجائزة الأوسكار، وتدور أحداثه حول اثنين من علماء الفلك لذين يشرعون في جولة إعلامية لتحذير البشرية من اقتراب كويكب سيدمر الأرض.

جمع مكاي نخبة من كبار نجوم هوليوود وفي مقدمتهم جينيفر لورانس التي وصفها بأنها " ديناميت تمثيل"، وليوناردو دي كابريو في أول تعاون له مع شبكة Netflix.

وانضم إليهما ميريل ستريب في دور رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية وكيت بلانشيت وكريس إيفانز وتيموثي شالاميت وجوناه هيل وروب مورجان وتايلر بري وماثيو بيري والمغنية الأمريكية أريانا جراندي وميلاني لينسكي وغيرهم.
ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب
ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب
ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب
ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب
ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب
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