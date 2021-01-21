لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل

قدمت الدكتورة راوية محمد على؛ استشار ناس وتوليد؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول المياه للحامل..
1- نقل الطعام للجنين
2- الحفاظ على مستوى السائل الأمنيوسي (المايه اللي بتحيط بالجنين)
3- يحمي الجسم وخصوصًا خلال الصيف من الجفاف والصداع النصفي
4- يجدد الدورة الدموية ويقلل من نسب حدوث الجلطات
5- يقوّي المناعة ويحسّن الحالة المزاجية ويساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق البول والعرق
6- يقلل من انتفاخ الأقدام والأيدي وخصوصًا في آخر مراحل الحمل
7- يحمي الحامل من التعرض لأمراض التهاب القناة البولية
8- يقلل من الشعور بالإمساك وبالتالي يحمي من الإصابة بمرض البواسير
9- يحافظ على نضارة البشرة ومرونة الجلد (وبالتالي تقليل الخطوط البيضا)
10- يقلل من التعرض للولادة المبكرة