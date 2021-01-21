لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل

قدمت الدكتورة راوية محمد على؛ استشار ناس وتوليد؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول المياه للحامل..





1- نقل الطعام للجنين

2- الحفاظ على مستوى السائل الأمنيوسي (المايه اللي بتحيط بالجنين)

3- يحمي الجسم وخصوصًا خلال الصيف من الجفاف والصداع النصفي

4- يجدد الدورة الدموية ويقلل من نسب حدوث الجلطات

5- يقوّي المناعة ويحسّن الحالة المزاجية ويساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق البول والعرق

6- يقلل من انتفاخ الأقدام والأيدي وخصوصًا في آخر مراحل الحمل

7- يحمي الحامل من التعرض لأمراض التهاب القناة البولية

8- يقلل من الشعور بالإمساك وبالتالي يحمي من الإصابة بمرض البواسير

9- يحافظ على نضارة البشرة ومرونة الجلد (وبالتالي تقليل الخطوط البيضا)

10- يقلل من التعرض للولادة المبكرة



