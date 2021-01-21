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مرأة

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل

الخميس 21/يناير/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة راوية محمد على؛ استشار ناس وتوليد؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛  فوائد تناول  المياه للحامل..

1- نقل الطعام للجنين 
2- الحفاظ على مستوى السائل الأمنيوسي (المايه اللي بتحيط بالجنين) 
3- يحمي الجسم وخصوصًا خلال الصيف من الجفاف والصداع النصفي 
4- يجدد الدورة الدموية ويقلل من نسب حدوث الجلطات 
5- يقوّي المناعة ويحسّن الحالة المزاجية ويساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق البول والعرق 
6- يقلل من انتفاخ الأقدام والأيدي وخصوصًا في آخر مراحل الحمل 
7- يحمي الحامل من التعرض لأمراض التهاب القناة البولية 
8- يقلل من الشعور بالإمساك وبالتالي يحمي من الإصابة بمرض البواسير 
9- يحافظ على نضارة البشرة ومرونة الجلد (وبالتالي تقليل الخطوط البيضا) 
10- يقلل من التعرض للولادة المبكرة 

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لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل