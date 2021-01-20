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تعليم

رئيس عين شمس: فرع جديد للجامعة بتنزانيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:31 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
شهدت جامعة عين شمس نشاطًا مكثفًا علي كافة المستويات خلال العام الجامعي 2019-2020 في ظل جائحة كورونا، تحت قيادة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وتسعى الجامعة إلى التميز بين الجامعات المصرية والدولية والعالمية ومع بداية 2021 تسعي جامعة عين شمس لانشاء فرع جديد بدولة افريقية "تنزانيا" . 

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وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،  أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء الفرع بدولة تنزانيا وتم الاتفاق على البدء بثلاث كليات وهي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية" وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات ويأتي ذلك في اطار تنمية دول حوض النيل .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا.


وأشار الدكتور محمود المتيني الي انه تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة منوها إن اللجنة تبحث حاليا مساحة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، والرسومات اللازمة لها.

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وأوضح الدكتور  المتيني، انه تم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية مشيرا الي  
تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.


وتابع رئيس جامعة عين شمس  إلى أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية" .

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