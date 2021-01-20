توصيل المياه لـ 156 أسرة بقرية باب الأحرار بالإسكندرية

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية أعمال الوصلات المنزلية التى تم تنفيذها بقرية باب الاحرار، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير القرية .





وأكد جابر أنه تم تسديد تكلفة الوصلات المنزلية وتركيب العدادات لعدد 156 اسرة بالقرية بتكلفة 500 الف جنيه، وقيام الشركة بتنفيذ خطة احلال وتجديد لشبكات المياه لحوالى 50 كيلو مترا، لجميع الاقطار بداية من 4 بوصات حتى قطر 12 بوصة بالقرية والقرى المجاورة.





وأوضح أنه تم توصيل المياه لأكثر من 650 أسرة بالقرية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالاسكندرية.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية الى أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة الاسكندريه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يمثلها شركة مياه الشرب بالاسكندرية وأندية روتارى مصر بتبنى فكرة تطوير قرية باب الاحرار، وتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه.





حضر توقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعلا النورى رئيس لجنة المجتمع المدنى للروتارى عن عام 2020/2021.