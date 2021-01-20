نجاح أول جراحة تركيب دعامة لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كشف الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد نجاح اول جراحة لتركيب دعامية معدينة بالمريئ .





وقال شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الجراحة اجريت لمريض يبلغ من العمر 74 عاما يعانى من ورم سرطانى بالمريئ..





ووصف مدير التضامن الورم بأنه أدى إلى انسدادها وصعوبة التغذية والقئ المستمر وتدهور الوعي فتم حجز المريض لتلقي العلاج اللازم قبل تركيب الدعامة وأثناء ذلك توقفت عضلة القلب وفور تحسن الحالة تم تركيب الدعامة ومن ثم قدرة المريض على التغذية بسهولة.





وأوضح شعبان ان الجراحة اجريت بفريق طبى ضم أ.د أحمد مدكور عضو هيئة التدريس كلية الطب جامعة حلوان ورئيس قسم الجهاز الهضمي و المناظير بمساعدة د أحمد حسن سالم طبيب الجهاز الهضمي والكبد وشاركهم بالتخدير د محمد جلال إستشاري التخدير وعلاج الألم إلى جانب مشاركة متميزة من تمريض المناظير.





وفى سياق متصل شدد شعبان على أنه خلال مدار عام كامل واجه فيه العالم الكثير من الصعوبات والتحديات نجحت المستشفى تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء العديد من العمليات الجراحية المتنوعة بين الكبرى وذات المهارة والطابع الخاص والعمليات المتقدمة.





وأكد مدير التضامن إجراء ما يقرب من ١٣٥٠ عملية جراحية تنوعت بين الجراحات العامة والتخصصية.





اقرأ أيضا :

حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب





وأوضح شعبان ان المستشفى سجلت حوالي ٦٨٠ عملية جراحية بينما أجرت حوالي ٣٥٠ جراحة للعظام اختلفت بين تشوهات وكسور وأورام العظام ومناظير الركبة والكتف والرباط الصليبي والعمود الفقري وتشوهاته إلى جانب مايقرب من ١٥٠ جراحة أورام وغيرها من العمليات كمناظير الجهاز الهضمي وانسداد القنوات المرارية والكلى وجراحات المسالك المضافة إلي التضامن مؤخرًا .





وقال شعبان مختتماً حديثه لصدى البلد مازلنا مستمرين في تقديم أفضل الخدمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ممتنين الشفاء لجميع المرضى بالعام الجديد .