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اقتصاد

معهد التخطيط يناقش أهمية صناعة السيارات في نمو الاقتصاديات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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اية الجارحي
عقد معهد التخطيط القومي، رابع حلقات نشاط سمينار المعهد – لقاءات الثلاثاء للعام الأكاديمي 2020-2021 - توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان "صناعـة السيارات".

تحدث المهندس عبد المنعم القاضي- نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شعبة السيارات والصناعات المُغذية باتحاد الصناعات المصرية، وتناول العرض عدد من المحاور الرئيسية، يمكن عرضها على النحو الآتي: أهمية صناعة السيارات التي تُعتبر واحدة من الصناعات الهامة والأكثر نفوذًا، كما تُحقق العديد من الفوائد الاقتصادية، فكثيرون اعتبروا  "صناعة الصناعات “Industry OF Industries” ، وتضم كُل الصناعات الأخرى "الإلكترونية والمعدنية والخشبية والنسيجية وغيرها...كما تقوم هذه الصناعة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة، فهي صناعة معقدة جدًّا وتحتاج إلى مواصفات فنية فائقة الجودة.

واوضح العرض أن كُل الدول التي تقدمت اقتصاديًّا كانت "صناعة السيارات"هي الأساس لنهضتها وتنميتها، فكم وحجم الصناعات المغذية الموجودة في صناعة السيارات ليست موجودة في أي صناعة أخرى.

كما تعزز صناعة السيارات من فرص التشغيل، مما يحقق النمو الاقتصادي، وحل مشكلة البطالة في مصر، مثال على ذلك: صناعة "الضفائر" للسيارات.  ولذلك يرتبط تطور صناعة السيارات بشكلٍ أساسيًا بتطوير صناعات مغذية مرتبطة تقوم عليها، باعتبار أن صناعة السيارات قد حققت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا لبعض دول العالم.

يذكر أن كُل دول العالم المتقدم لديها صناعة للسيارات، ما عدا اسرائيل، وتأتي الصين في المرتبة الأولى في صناعة السيارات وتوفير السيارات الكهربائية، وتقوم بصناعة نحو 28 مليون سيارة، تستخدم التكنولوجيا بشكلٍ مُذهل مما جعلها أكبر منتج للسيارات في العالم.
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