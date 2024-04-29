بلينكن: بوتين أراد محو أوكرانيا من خريطة العالم وفشل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مقترحا يمكن من خلاله مواجهة التحديات مع كل الدول الأخرى، وليس بمفردها، وهو أمر يتعلق بإعادة تصور الشراكات في كل زاوية بدول العالم، وضمان العمل سويا مع مختلف الدول لتحقيق نتائج معينة ولأهداف معينة.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط"، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "عملنا على تقوية الشراكات الموجودة بالإضافة إلى إعادة تصور شراكات دول أخرى، ولدينا أهدافا مشتركة مع بعض الدول، ولا سيما تحالف الدول ضد المخدرات وفي مجال الرعاية الصحية وفي مجالات أخرى".

وتابع: " في أوكرانيا، استطعنا أن نجمع دولا عديدة في أوروبا ودول أخرى لمحاولة ردع هذا العدوان، لأن العدوان ليس ضد أوكرانيا فقط، ولكن ضد أحد المبادئ الأساسية للنظام الدولي والعالمي وإذا سمحنا للإفلات بالعقاب، فإن هذا العالم سيكون فيه نزاعات أكبر، لأن بوتين أراد أن يمحو أوكرانيا من الخريطة العالمية وهذا الأمر فشل، ولدينا تحالف في أوروبا وهو أقوى من أي وقت مضى".