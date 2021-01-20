قصة هزيمة أقوى مصارع على يد النبي محمد

وردت قصة مصارعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- رُكانةَ بنُ يزيدٍ في عدد من كتب الحديث النبوي الشريف وكتب السيرة النبوية المطهرة، ومن العلماء الذين ذكروها: الإمام الترمذي، والإمام أبو داود، والإمام الحاكم في المستدرك، كما ذكره الإمام ابن عبدالبر في "الاستيعاب"، وابن هشام في "السيرة النبوية"، والبلاذري في "أنساب الأشراف"، وابن الأثير في "أُسْدُ الغابة"، وابن حجر في "تمييز الصحابة"، وغيرهم.

وتوفي رُكانة في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين، وقال أبونعيم: مات في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة إحدى وأربعين.

للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- معجزات عجيبة، كان بعضها سببًا في إسلام البعض، وقصة ومعجزة اليوم كانت مع أمير من أمراء العرب المشهورين وفرسانهم الأشداء، ضخم الجسم، وقوي العضلات، وما صارع أحدًا إلا صرعه.





وفي يوم قبل الهجرة النبوية المباركة دعاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الإسلام، فأبى، فتحداه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يتصارع معه، وإن غلبه يتقبل ما يدعوه إليه النبي، وبالفعل صارعه النبي -صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله- فصرعه ثلاث مرات، ولم يكن أحد قد غلبه من قبل، وفوق كل هذا أراه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- معجزة أخرى، حيث دعا له شجرة فأتت إليه تسعى، ثم أمرها فعادت إلى مكانها مرة أخرى.





حديث القصة: