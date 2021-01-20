محافظ قنا يتفقد مركز البراهمة الصحي في قفط

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية للمركز الصحي بالبراهمة ضمن الوحدات التي تعمل ٢٤ ساعة في اليوم، وتجول في أقسام المركز والتقى بعدد من المرضى والمترددين على المركز الصحي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم والاستماع إلى متطلباتهم لتحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ قنا، وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على توافر المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوى و توفير الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوى، مشددًا علي تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للماكينات أولًا بأول طبقا لجدول الصيانة المحدد.

وأعطي محافظ قنا، تعليمات بتشكيل لجنة للمرور بصفة يومية علي الثلاث وحدات" البراهمة - القلعة - الكلاحين" بمركز قفط التي تعمل بنظام الـ ٢٤ ساعة في اليوم للتأكد من انتظام حضور الأطباء وتوافر الأدوية و المستلزمات الطبية والأمصال.

وقال محافظ قنا، إن توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولوياتنا، ويتم عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية لاسيما التى تعمل بنظام ٢٤ ساعة للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم، بالإضافة لتنظيم قوافل طبية أسبوعيا بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

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