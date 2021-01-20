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منوعات

اهلاوى ولا زملكاوي.. رجل الأتوبيس يكشف عن رياضته المفضلة|فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:00 م
رجل الأتوبيس، عبد
رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف
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يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
قال عبد العظيم أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس، والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يحب كل الجماهير المشجعة لكرة القدم بما فيهم الأهلي والزمالك وغيرهم.

وأضاف «عبد العظيم» في فيديو لـ «صدى البلد» إن لا يدعُو بالفوز لأي فريق كرة قدم، حيث أنه لا ينشغل إلا بمتابعة رياضته المفضلة، التي يحرص على متابعتها يوميًا، وهي المصارعة الحرة. 

وأوضح رجل الأتوبيس أنه يشجع في رياضة المصارعة الحرة كلا من: أندرتيكر و تربل إتش و بيج شو وكين، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص دعاه إلى زيارته لمدة يوم في جيم خاص به، لكنه رفض لضيق وقته.


وأشار رجل الأتوبيس أبو يوسف إلى أن سبب رشاقته هو محافظته على صلاة الفجرفي وقتها، حيث يكون الهواء نقيًا في أول اليوم، ثم يقرأ بعد الصلاة بعض الآيات من القرآن الكريم، ويشاهد ماتش مصارعة حرة أو مسرحية كوميدية لنجمه المفضل، الراحل القدير، محمد نجم. 


ولفت إلى أنه بعد ذلك يرتدي ملابسه البسيطة ثم يحمل حقيبته المليئة بالسبح الملونة والرقي الشرعية المرتبة وينزل لبيعها في احدى المناطق بوسط البلد منذ شبابه، مختتمًا أن هذا مصدر رزقه الوحيد الي ينفق منه على نفسه وزوجته وابنه يوسف. 



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