بخاف على سمعتي.. رجل الأتوبيس يكشف أغرب موقف تعرض له

كشف عبد العظيم أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس، والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن أغرب موقف تعرض له بعد شهرته.
وقال «عبد العظيم» في فيديو لـ «صدى البلد» إنه أثناء زيارته لبيت الله الحرام وقيامه بعمرة تبرع له بها أحد المواطنين، كان معظم طاقم الطائرة من دولة الفلبين، فطلب من مضيفة كوب من الشاي باللغة الإنجليزية، فعرفته على الفور، وطلبت أن تلتقط صورة معه.
وأضاف رجل الأتوبيس أنه رفض التقاط الصورة مع المضيفة بحجة أنه "يخاف على سمعته" طالبًا من أي بنت تلتقط معه صورة عدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مازحًا: «صحيح كنت بمشي مع بنات، لكن دلوقت بمشي مع ستات».
وعبر رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، عن حزنه الشديد من الأفراح التي تقام في منطقته، بسبب الأغاني الشعبية والمهرجانات عالية الصوت التي تدخل إلى منزله، حيث إنه يفضل سماع القرآن الكريم والأغاني الوطنية.
وأوضح «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» أنه يحب سماع القرآن جدًا خاصة من الشيوخ: «ناصر القطامي، سعود شريم، محمد رفعت، محمود البجرمي، معلقًا: "هتغيبني عن الوجود.. وادعيلي وانتِ بتسمعي سورة طه من الشيخ محمود"».
وتابع رجل الأتوبيس، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتى وصوله إلى العقد الخامس من عمره، أن القرآن شعاره في الحياة، حيث يعلق سورة الإخلاص في شريط برقبته، وكذلك آية الكرسي.