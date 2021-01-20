بخاف على سمعتي.. رجل الأتوبيس يكشف أغرب موقف تعرض له

كشف عبد العظيم أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن أغرب موقف تعرض له بعد شهرته.





وقال «عبد العظيم» في فيديو لـ «صدى البلد» إنه أثناء زيارته لبيت الله الحرام وقيامه بعمرة تبرع له بها أحد المواطنين، كان معظم طاقم الطائرة من دولة الفلبين، فطلب من مضيفة كوب من الشاي باللغة الإنجليزية، فعرفته على الفور، وطلبت أن تلتقط صورة معه.





وأضاف رجل الأتوبيس أنه رفض التقاط الصورة مع المضيفة بحجة أنه "يخاف على سمعته" طالبًا من أي بنت تلتقط معه صورة عدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مازحًا: «صحيح كنت بمشي مع بنات، لكن دلوقت بمشي مع ستات».





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