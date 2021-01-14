ربنا يديك واحدة أرملة.. اعرف أسباب الدعاء الشهير لـ رجل الأتوبيس

كشف عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ " رجل الأتوبيس" سبب دعائه الشهير والذي أثار جدلًا واسعًا وأضحك ملايين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي «ربنا يديك واحدة أرملة».





وقال «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» إنه بعدما انهي الثانوية العامة دخل الجيش عام 1939م في وحدات المظلات بقرية أنشاص الرمل بالشرقية.





وأضاف رجل الأتوبيس عبد العظيم أنه متعدد الانتماء لمحافظات عدة، فوالده من المنصورة، ووالدته من الغربية، وولد في حي المطرية بالقاهرة، وزوجته من بني سويف، ويسكن الآن بعزبة النخل.





وأوضح رجل الأتوبيس أبو يوسف أن سبب دعائه الشهير أن اجراءات الزواج تكون أيسر مع الأرملة من التي لم يسبق لها الزواج أو المطلقة، معلقًا: «هتروقك، وتوفر لك العفش والشقة، وتلاقي عيال جاهزة».





ووجه الخمسيني الشهير برجل الأتوبيس الشباب، قائلًا: «علشان تاخد واحدة نوفي هتبيع اللي وراك وقدامك، بقت تجارة يا حبيبي، ومن غلو المهر؛ خد واحدة بالتقسيط».





ولفت إلى أنه لا يمانع من ارتباط ابنه الوحيد بأرملة، كما أن الأرملة يعزف الرجال في الزواج منها رغم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت معظم زوجاته أرامل ما عدا السيدة عائشة - رضى الله عنها-.







