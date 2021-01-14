ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ربنا يديك واحدة أرملة.. اعرف أسباب الدعاء الشهير لـ رجل الأتوبيس

الخميس 14/يناير/2021 - 09:15 م
رجل الأتوبيس، عبد
رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف
Advertisements
يارا زكريا .. تصوير: ندا حمدي
كشف عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ " رجل الأتوبيس"  سبب دعائه الشهير والذي أثار جدلًا واسعًا وأضحك ملايين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي «ربنا يديك واحدة أرملة».  

وقال «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» إنه بعدما انهي الثانوية العامة دخل الجيش عام 1939م في وحدات المظلات بقرية أنشاص الرمل بالشرقية.

وأضاف رجل الأتوبيس عبد العظيم أنه متعدد الانتماء لمحافظات عدة، فوالده من المنصورة، ووالدته من الغربية، وولد في حي المطرية بالقاهرة، وزوجته من بني سويف، ويسكن الآن بعزبة النخل.  

وأوضح رجل الأتوبيس أبو يوسف أن سبب دعائه الشهير أن اجراءات الزواج تكون أيسر مع الأرملة من التي لم يسبق لها الزواج أو المطلقة، معلقًا: «هتروقك، وتوفر لك العفش والشقة،  وتلاقي عيال جاهزة».

ووجه الخمسيني الشهير برجل الأتوبيس الشباب، قائلًا: «علشان تاخد واحدة نوفي هتبيع اللي وراك وقدامك، بقت تجارة يا حبيبي، ومن غلو المهر؛ خد واحدة بالتقسيط».

ولفت إلى أنه لا يمانع من ارتباط ابنه الوحيد بأرملة، كما أن الأرملة يعزف الرجال في الزواج منها رغم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت معظم زوجاته أرامل ما عدا السيدة عائشة - رضى الله عنها-. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء قبل المغرب مكتوب يغفر الذنوب ويفرج الكروب

دعاء تيسير الزواج.. أدعية وأذكار لكل من يبحث عن الارتباط

دعاء تيسير الزواج للبنات

25 دعاء بين الأذان والإقامة للزواج في صلاة المغرب .. ردده الآن ليقترب فرحك

دعاء تيسير الزواج.. من 8 كلمات

دعاء ليلة الزواج مفاتيح الجنان من 17 كلمة.. أوصى بها رسول الله

ترشيحاتنا

القيء أبرزها.. دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال

في عمر الـ30 والأول في تاريخ السلطنة.. من هو ولي عهد عمان الجديد

يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور

محمد معيط يبشر المعلمين بالزيادة: هتتصرف الشهر دا

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه