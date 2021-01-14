مستعد للارتباط .. شاهد رجل الأتوبيس يوضح أكثر موقف يزعج زوجته

أوضح عبد العظيم ، أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس، والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجته «أم يوسف» تصغره بتسع سنوات.





وأضاف « رجل الأتوبيس » في فيديو لموقع «صدى البلد» أن زوجته صعيدية من بني سويف، وتغار عليه جدًا، كما تخشي من كثرة البنات التي تلتقط الصور معه كلما رأينه في الشارع، ضاحكًا وممسكًا بمشطه:«هو أنا حلو كدا».





ولفت رجل الأتوبيس الذي اعتاد بيع "السبح" في الشوارع منذ بداية شبابه حتي وصوله إلى العقد الخامس من عمره إلى أنه في احدى المرات نادت عليه احدي المعجبات في مقهى ما، مشيرةً إلى اعجابها الشديد به.

















وبينت أنها أكدت له مشاهدتها لجميع الفيديوهات التي يظهر فيها، وأنها مستعدة للارتباط به، معلقًا: «يا ريت، عندك الشقة و العفش وكل شيء؛ فقعدت أحلم بقا هنقضي شهر العسل في أوروبا ولا أمريكا، وبعد ما وافقت قالتلي احنا برنامج الكاميرا الخفية، قولتلها الله يخفيكي، وكنت هعيط لأنها كانت فري نايس».





وأشار رجل الأتوبيس عبد العظيم ضاحكًا إلى أنه في بداية زواجه كان يبحث عن تاريخ انتهاء العقد، فوجده عقدا مفتوحا، فتسبب له الأمر في اكتئاب، وانهيار عصبي، وانقطاع في الأحبال الصوتية، وانكسار في القصبة الهوائية، وهبوط في ضغط الدم، والتهاب في المفاصل.