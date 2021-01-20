شاهد.. الحقيبة النووية في حوزة ترامب أثناء مغادرة واشنطن قبل تنصيب بايدن

عرضت قناة روسيا فيديو يظهر

لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن. قناةيظهر





وأضاف الفيديو أن الرئيس السابق ترامب لم يترك الحقيبة النووية في البيت الأبيض. وأشار الفيديو الى أن أحد مساعدي ترامب نقل الحقيبة التي تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض .



