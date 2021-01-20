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توك شو

شاهد.. الحقيبة النووية في حوزة ترامب أثناء مغادرة واشنطن قبل تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:21 م
ترامب يغادر البيت
ترامب يغادر البيت الأبيض
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا فيديو يظهر لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن.

وأضاف الفيديو أن الرئيس السابق ترامب لم يترك الحقيبة النووية في البيت الأبيض. وأشار الفيديو الى أن أحد مساعدي ترامب نقل  الحقيبة التي تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض .

وأوضح  الفيديو ان هذه آخر رحلة للرئيس السابق ترامب بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.
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